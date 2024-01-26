روبي تحيي حفلا بمناسبة عيد الحب في بيروت

روبي تستعد المطربة روبي لإحياء حفل عيد الحب يوم 17 من شهر فبراير القادم ببيروت، بمشاركة الدي جي Aseel.ومن المفترض أن تقدم روبي خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيتها 3 ساعات متواصلة التى طرحتها مؤخرا. حققت روبي نجاحا كبيرا بأحدث أغانيها “3 ساعات متواصلة” التي أطلقتها مؤخرا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية. صدى البلد

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