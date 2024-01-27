نشر القيادي مبارك أردول فيديو لأحد متحدثي “تقدم” وكتب تعليق على صفحته في “فيسبوك” : المتحدث دكتور علاء الدين نقد هو أحد المتحدثين باسم تقدم (قحت + حمدوك ) ؟ هل يعي هذا الشخص ما يقوله ؟ ام هذا الفيديو مفبرك ؟؟؟ هذا الحديث طبعا (رصين ) جدا ونحن دوما مع (الرصين)….. مبارك أردول

كانت هذه تفاصيل خبر مبارك أردول: هذا الحديث طبعاً (رصين ) جداً ونحن دوماً مع (الرصين)….! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.