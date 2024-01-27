وزارة الخارجية السودانية رحب السودان بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بأن لها الإختصاص في النظر في الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ودول أخرى ضد إسرائيل بإرتكابها إبادة جماعية في غزة، وإقرار المحكمة تدابير عاجلة بغرض حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية، وتوفير إحتياجاتهم الإنسانية. واوضح بيان صحفي لوزارة الخارجية ان القرار يمثل إنتصارا مهما للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه العادلة في إقامة دولته المستقلة. كما أنه يعد خطوة بارزة نحو تكريس مبادئ العدالة الدولية والإلتزام بالقانون الدولي الإنساني، ومحاربة الإفلات من العقاب، وتأكيد أن الحق فوق القوة. ودعا السودان وفقا للبيان كل الأطراف المعنية لتنفيذ القرار ودعمه. كما طالب مجلس الأمن بإقرار وقف عاجل لإطلاق النار في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءا على هذا القرار. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يرحب بقرار محكمة العدل الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.