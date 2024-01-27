واجب الوقت يفرض علي الفريق كباشي كسر طوق الصمت والخروج إلي الشعب السوداني المساند والداعم للجيش السوداني بحديث صريح يُجيب فيه علي الأسئلة والشائعات التي بدأت تتناسل بسرعة لا تحتمل تجاهلها بالصمت ..

• هل التقي الفريق الكباشي المليشي عبدالرحيم دقلو ودون علم البرهان ؟

• هل إفترع الفريق الكباشي طريقاً خاصاً به مع الإماراتيين لتجسيير علاقته معهم بعيداً عن قيادة الجيش ؟

• هل لقاءات البرهان مع المليشي عبدالرحيم دقلو تمت بمبادرة مصرية سعودية بعيداً عن الإمارات أم أن الأخيرة ضالعة في ترتيب المشهد بالتنسيق مع القاهرة والرياض؟

• السؤال المهم هنا .. ماهي الجهة التي تقف وراء كشف أسرار تحركات ولقاءات كباشي ؟ ..جهاز الأمن أم الإستخبارات العسكرية ؟

• ليس أمام الفريق الكباشي غير الخروج إلي فضاء الإعلام ليس للدفاع عن نفسه ولكن للإجابة علي أسئلة ستكون للصمت عليها آثار جد خطيرة علي يد المقاومة الشعبية التي تقف الآن في صف القوات المسلحة بكل ماتملك من غالي ونفيس ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد