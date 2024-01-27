أصالة نصري عن”صندوق”: “نقيت هذه الأغنية كهدية لروحي”

تحدثت الفنانة أصالة نصري، عن أغنية “صندوق” التي طرحتها عبر قناتها على “يوتيوب”.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على إنستجرام: “نقيت هذه الأغنية كهدية لروحي اللي بحاول بشتى الطرق داريها وطبطب عليها عشان توصلكم مثل ما بدي إياها تكون تعين وتفرح وتطبطب”.

وتابعت: “سوريا بصوتي موجودة بلغتي باقية ما زاحت.. وهذه الأغنية من كتر ما حبيتها غنيتها مرات ومرات ومن استوديوهات ببلاد مختلفة، وكل مرة كنت عم أغنيها بطريقة”.

وأضافت: “ولما سألت حالي على شو بصوتي عم أدوّر عرفت بدّي يكون مجروح بس فيه كتير أمل ما فيه يأس قد ما فيه صبر مو مخذول من ناس قدّ ما كتار أنصفوه فيه طفولة قدّ ما فيه نضج وبكلّ هذه المشاعر غنّيت.. صندوق”.

يذكر أن، أغنية “صندوق” من كلمات الشاعر رامي قحطان كوسا، وألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

مصراوي