اردول: شن بخلي داك كراع ودا رجل؟

هو السؤال المطروح ، البمنع شنو لقاء الكباشي وعبدالرحيم في المنامة (إن صح ) طالما كان البرهان عايز يقابل حميدتي في جيبوتي برعاية الإيقاد ! أليست هي نفس القضية (الحرب) وكذلك نفس الأطراف (جيش ودعم سريع ) ! شن بخلي داك كراع ودا رجل شنو … يا جماعة هوي أي لقاء بحل قضية الحرب دي حبابه… الطريق هو طريق نحو السلام… مبارك أردول

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