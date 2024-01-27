شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تخاطب الصحفية عائشة الماجدي والفنانة ميادة قمر الدين: (دايرات العرس وخائفات من الولادة) وساخرون: (حصلوا القلعة درعتها وكشحت الحلة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع جزء من “لايف” جمع بين المطربتين ندى القلعة وميادة قمر الدين إضافة للصحفية الشهيرة عائشة الماجدي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن “اللايف” الخاص حظي بمشاهدات عالية من قبل الجمهور والمتابعين.

الفنانة ندى القلعة, تحدث خلال المحادثة الخاصة بصراحتها المعهودة وطالبت الماجدي بعدم الخوف والحرص أثناء “الونسة” الخاصة.

https://www.facebook.com/reel/3565862610301597

جاء ذلك بعد أن طالبت الصحفية صديقاتها المطربات بتوخي الحذر في الكلام خوفاً من تقطيعه وتحويله لمادة دسمة على السوشيال ميديا.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد جاء رد القلعة على حديث الصحفية: (انتو دايرين العرس وخائفين من الولادة).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وكما توقعت عائشة الماجدي صنع من حديث القلعة ترند, حيث كتب أحد متداولي المقطع: (حصلوا القلعة درعتها وكشحت الحلة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)