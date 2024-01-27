الجسم التمهيدي لمنتجي الذهب ينفي توقف الصادر

نفى رئيس الجسم التمهيدي لمصدري ومنتجي الذهب بالسودان، عبد الحكيم مأمور، خبراً تم تداوله في بعض منصات التواصل الإجتماعي، والصحف الإلكترونية يفيد بتوقف صادر البلاد من معدن الذهب.

وأعلن عبد الحكيم في تصريحات صحفية، عن تصدير 3 أطنان و700 كيلو جراما من الذهب خلال 3 أشهر الماضية، بالتنسيق مع وزارة المعادن و الشركة السودانية للموارد المعدنية، ووزارة المالية وبنك السودان، وإدارة الجمارك، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، والأجهزة الأمنية.

وأوضح أن آخر عملية صادر تمت يوم أمس الخميس، كاشفاً عن عدد 21 شركة تعمل في مجال تصدير الذهب حالياً.

واوضح عبد الحكيم بأنه لايوجد جسم شرعي حالياً يتحدث بإسم المنتجين والمصدرين للذهب، مشيراً إلى قرار حل النقابات والإتحادات من قبل المجلس السيادي.

وقال إن المصلحة العامة وخصوصية معدن الذهب إقتضت تكوين الجسم التمهيدي لمصدري ومنتجي الذهب من قبل أصحاب الشركات وأسماء الأعمال المنتجة لمزاولة النشاط في تلك الفترة التي تمر بها البلاد.