حظي حفل زواج الفنان السوداني الشاب مأمون سوار الدهب, وعروسته الحسناء “هند” باهتمام غير مسبوق من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد واصلت صفحات موقع التواصل فيسبوك نشر مقاطع وصور الحفل الأسطوري الذي شهدته إحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة. وبعد نشر صور ومقاطع الزفاف نشرت الصفحات مقطع فيديو جديد للعروسين ظهرا من خلاله وهما يرقصان على أنغام أغنية (يمة الليلة سار عجبي) التي تغنت بها المطربة عوضية عذاب, خلال لحظات “جرتق” العروسين”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان مأمون سوار الدهب وعروسته يواصلان إشعال مواقع التواصل بالسودان بوصلة رقص على أنغام أغنية الفنانة عوضية عذاب (يمة الليلة سار عجبي) أثناء طقوس “الجرتق” الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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