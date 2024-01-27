تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وذلك بعد تداوله على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول حسناء سودانية تستعرض جمالها داخل البحر. https://www.facebook.com/reel/2153307868346284 وظهرت الفتاة بأزياء وصفها المتابعون بالفاضحة, وهي عبارة عن فستان ضيق وقصير وزادت على ذلك بتمايلها واستعراضها لجسمها في لقطات أغضبت مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تظهر بأزياء فاضحة داخل البحر وتستعرض بجسمها المثير وتثير غضب الأسافير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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