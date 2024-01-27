أثارت مطربة سودانية حسناء ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول. وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المطربة الحسناء الصاعدة وهي تحيي حفل خاص. https://www.facebook.com/reel/1411044996204224 وقدمت المطربة خلال الحفلة وصلة رقص مثيرة, عبر هز صدرها ووسطها بطريقة أثارت سخرية الجمهور والمتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية حسناء تقدم وصلة رقص مثيرة وتهز وسطها وصدرها خلال حفل خاص أحيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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