نشرت صفحات داعمة لقوات الدعم السريع بالسودان وأخرى ساخرة مقطع فيديو وجد حظه من الاهتمام والمتابعة والسخرية في آن واحد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول أحد أفراد الدعم السريع وهو يحمل سيدة سودانية مسنة. وساعد فرد الدعم السريع السيدة على صعود العربة, وسط اشادات كبيرة من قبل الدعامة الذين كتبوا: (تسلم البطن الجابتك). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد سخر معلقون من اللقطة, وكتب إحدى المتابعات تعليق قالت فيه: (صوروني وأنا بشيل الحاجة..يشيلك السيل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. صفحات تابعة للدعم السريع تحتفل بمقطع لأحد “الدعامة” يظهر من خلاله وهو يحمل سيدة مسنة يساعدها على صعود العربة وتكتب: (تسلم البطن الجابتك).. وساخرون: (صوروني وأنا بشيل الحاجة..يشيلك السيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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