شاهد بالصور.. بسبب جمالها الملفت.. جمهور مواقع التواصل بالسودان يشبه عروس الفنان مأمون سوار الدهب “هند” بالممثلة اللبنانية نادين نجيم

خطفت عروس الفنان السوداني الشاب مأمون سوار الدهب, “هند”. الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهورها مع عريسها في ليلة زفافهما. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد فاجأت العروس “هند” جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد إطلالتها الأنيقة وجمالها الملفت على حد تعبير المعلقين. وشبه معلقون ومتابعات من الجنس اللطيف العروس “هند” بالممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة نادين نجيم, مؤكدين على وجود شبه كبير بينهما. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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