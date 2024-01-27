تنويه هام من بنك الخرطوم لمستخدمي تطبيق بنكك

بنكك اصدر بنك الخرطوم تنويهًا هامًا للعملاء من مستخدمي تطبيق بنكك للحفاظ على سلامة معاملاتهم المصرفية وخصوصية المعلومات ننوه الاتي :

بضرورة التأكد من سلامة أي تحويل تم لصالحكم وذلك بالتحقق ومراجعة كشف حسابكم للإستيثاق من إستلامكم مبلغ المعاملة .

بعدم الإفصاح عن اي معلومات أو / و التعامل مع أي جهة غير الجهات أو المنصات المعتمدة والرسمية لدى بنك الخرطوم والمعلن عنها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

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