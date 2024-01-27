والي ولاية كسلا يتفقد معبر اللفة الحدودي

قام والي ولاية كسلا المكلف الأستاذ محمد موسى عبد الرحمن بزيارة تفقدية إلى معبر اللفة الحدودي مع دولة اريتريا رافقه مدير شرطة الولاية وعدد من مديري الإدارات المتخصصة بالشرطة والمعنية بعمل المعابر.

ووقف الوالي خلال الزيارة على سير الإجراءات المتعلقة بعمل المعابر والخاصة بحركة الدخول والخروج للمواطنين والبضائع إضافة إلى الترتيبات الجارية لتهيئة بيئة العمل بالمعبر حتي يكون واجهة حضارية تعبر عن دور المعابر.

واستمع الوالي إلى تنوير شامل من مدير شرطة الجمارك العميد شرطة حافظ التجاني ومدير الجوازات العقيد شرطة إبراهيم حول دور كل إدارة فيما يتعلق بعمل المعبر من إجراءات جمركية والجوازات والهجرة إضافة الى مطلوبات تجويد العمل وتهيئة بيئة المعبر بصورة كاملة.

وأكد مدير شرطة الولاية اللواء شرطة الدكتور سفيان عبد الوهاب جاهزية الشرطة عبر إدارتها المتخصصة للإرتقاء بعمل المعبر إضافة إلى السعي في تنفيذ موجهات زيارة لجنة تقييم المعابر الحدودية إلى الولاية مؤخراً، برئاسة المدير العام لهيئة الجمارك السودانية منوهاً إلى الرؤية الموضوعة من قبل الشرطة عبر الإدارات المتخصصة للإستفادة من المعبر و تسهيل الإجراءات وعكس الصورة المشرقة للسودان والكادر العامل.

ومن جانبه أكد الوالي على أهمية معبر اللفة باعتباره المعبر الرئيسي الذي يشكل نقطة كبيرة في عمل المعابر الحدودية مبيناً أن اكتمال مطلوبات العمل بالمعبر ستعكس صورة ايجابية وبعداً كبيراً في كيفية تقديم الخدمة لطالبيها.

ونوه إلى دور حكومة الولاية تجاه توفير بعض إحتياجات العمل وقدم شكره للجانب الاريتري وتعاونهم مع الجانب السوداني في تسهيل إجراءات كافة المواطنين مبيناً حجم الفوائد التي ستعود على الجانب السوداني والاريتري وشعبي البلدين من خلال التعامل عبر المعبر.

سونا