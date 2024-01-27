اكتمال ترتيبات حج 1445ه‍ للخرطوم واستمرار التقديم الالكتروني

كشفت امانة الحج والعمرة ولاية الخرطوم عن استمرار موقعها الالكتروني في استقبال طلبات الراغبين في اداء فريضة الحج للعام الهجري 1445ه‍ بالتسجيل الالكتروني الذي لازال متاحا وسيتم اغلاقه بانتهاء الحصة المقررة لمواطني ولاية الخرطوم للمقيمين بالولاية والذين غادروها لولايات اخرى وخارج البلاد .

واشارت أمانة الحج والعمرة انه وفقا لتوجيهات والي ولاية الخرطوم وسياسات المجلس الاعلى للحج والعمرة الاتحادي الى اتباع الموجهات التالية في تعبئة الاستمارة الالكترونية عبر رابط التسجيل https://2h.ae/jMa

١/ تحديد مكان التواجد الحالي (خارج السودان – داخل ولاية الخرطوم – في ولايات السودان المختلفة)

٢/ اختيار إحدى الخيارات حسب مكان التواجد

٣/ كتابة العنوان الحالي

٤/ كتابة الاسم رباعي كامل

٥/ كتابة الرقم الوطني (لايمكن التقديم مرتين بالرقم الوطني)

٦/ اختيار وسيلة السفر

٧/ كتابة رقم هاتف نشط للتواصل

٨/ كتابة رقم واتساب نشط للتواصل

٩/ كتابة اي مقترحات للتقديم اذا وجدت .

١٠/ الضغط على (إرسال) والتأكد من نجاح العملية (بظهور رسالة تأكد ذلك)

وذلك حسب التنبيهات التالية :

– التسجيل الالكتروني لا يعني اختيارك الا بعد استيفاء المطلوبات.

– ستعلن بقية الخطوات تباعا، وتشمل مراكز اكمال الإجراءات.

– الأولوية في الاختيار لمن سددوا رسوم الحج للعام 1444ه‍ ولم يتمكنوا من أداء فريضة الحج بسبب ظروف الحرب، وذلك وفقا لتوجيهات السيد والي ولاية الخرطوم .

– سيتم لاحقا ادراج الراغبين في مجموعات واتساب للمتابعة معهم كل على حسب تواجده بالولايات والمراكز خارج السودان بالتنسيق مع سفاراتنا المعتمدة بالدول المعنية .

سونا