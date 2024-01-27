قسم شرطة الحتانة يلقي القبض متهمين بحوزتهم عدد(104) راس حشيش – صور

تلقت شرطة قسم الحتانة بمنطقة مبروكة غرب الحارات بلاغ بالرقم تحت المادة (١٥/أ) مؤثرات عقلية.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) انه وفور تلقي البلاغ تم تشكيل تيم متخصص من قسم الحتانة وبعد الرصد والمتابعة لتحركات المتهمين تم القبض علي عدد(2) من المتهمين بمنطقة مبروكة وبحوزتهما عدد (104) راس حشيش بنقو

يذكر بأن قسم شرطة الحتانة غرب الحارات وفي اطار الخطط المنعية الخاصة بمكافحة الجريمة ظل ينظم حملات منتظمة استهدفت اوكار الجريمة بجانب تفعيل برامج توعوية وسط المواطنين بهدف حفظ الأمن والامان والاستقرار للمواطنين باعتبار ان المخدرات أفة تعدد أمن المجتمع وتستهدف شبابه.

المكتب الصحفي لشرطة السودان