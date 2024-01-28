مسلسلات رمضان 2024 .. مي عمر تدخل في صراع مع طليقها بـ”نعمة الأفوكاتو”

مي عمر

انتهت النجمة مي عمر من تصوير مسلسلها الدرامي الجديد “نعمة الافوكاتو” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

ويواصل المخرج محمد سامي مونتاج الحلقات الأخيرة من مسلسل “نعمة الافوكاتو” ليكون أول المسلسلات الجاهزة للعرض في شهر رمضان المقبل 2024.

وعلمت “الدستور” أن مي عمر تلعب شخصية محامية تدعى “نعمة أبو علب” وتحقق في قضية قتل تشغل الرأي العام وتدخل في دوامات وصراعات للبحث عن القاتل، في حين تعيش صراع آخر مع طليقها الذي يحاول بشتى الطرق إفساد حياتها.

ويعد مسلسل “نعمة الأفوكاتو“ ثاني بطولات مي عمر المطلقة في عالم الدراما بعد مسلسل ”لؤلؤ” الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

مسلسل “نعمة الآفوكاتو” مكون من 15 حلقة فقط، وهو من قصة محمد سامي ويشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

يشارك فى بطولة “نعمة الأفوكاتو” بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يجمع العمل عددًا من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير.

وشاركت مي عمر رمضان الماضى، في بطولة مسلسل “علاقة مشروعة” من 15 حلقة، وشارك فى بطولته ياسر جلال وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى “Forever Drama – مها سليم” و”media Hub – سعدى جوهر”.

ودارت أحداث المسلسل حول عمرو (ياسر جلال) المتزوج من عاليا (داليا مصطفى) ويعيشا حياة مستقرة مع ابنائهما، ويتورط عمرو في علاقة مع بثينة (مى عمر) – الزوجة السابقة لشريكه وصديق عمره أمجد (مراد مكرم) ويضطر للزواج منها سرا، وإخفاء الأمر عن زوجته الأولى عاليا، ومع تتطور الأمور، حيث يجد عمرو نفسه في حيرة بين أمجد وبثينة وعاليا، وعليه اتخاذ قرارا صعبا لمواجهة ما يحدث.

جريدة الدستور