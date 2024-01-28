أنقذت قوات الدفاع المدني ثلاثة اشخاص من موت محقق وانتشال آخر قد توفى بقيادة الفريق شرطة عثمان عطا مصطفى مدير قوات شرطةالدفاع المدني إثر انهيار جزئي لمبنى سكني بعمارة تتكون من ثلاثة ( 3 ) طوابق وسط سوق بورتسودان. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. قوات الدفاع المدني تنقذ ثلاثة أشخاص من موت محقق في انهيار عمارة في بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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