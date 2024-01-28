التقييم الموضوعي لحكم محكمة العدل الدولية

هل نفرح أم نحزن كعرب بحكم محكمة العدل الدولية، الذى صدر بشأن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ظهر يوم الجمعة الماضى؟

غالبية الذين يفهمون فى القانون الدولى، ولديهم فهم وإدراك للحقائق السياسية الإقليمية والدولية، ومجريات الصراع العربى الإسرائيلى، رحبوا بالحكم.

ولذلك يبدو غريبا أن تظهر بعض التعليقات والكتابات والآراء العربية والفلسطينية التى تقلل من أثر هذا الحكم المهم جدا، وتعتبره بلا قيمة ومجاملة لإسرائيل واستجابة لضغوط أمريكا والغرب.

هذا الفهم الذى يتعامل مع كل القضايا بمنطق «الأبيض والأسود» وليس بمنطق النضال المتدرج، لا يمكن أن يحقق أى نفع للقضية الفلسطينية أو أى قضية عربية.

هؤلاء «المزايدون والحنجوريون» يتغافلون عن حقيقة مهمة جدا، وهى أن حكومة جنوب إفريقيا التى قدمت الدعوى ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية، قالت إنها راضية إلى حد كبير عن الحكم، رغم بعض الشعور بخيبة الأمل نتيجة عدم النص الواضح على وقف إطلاق النار. والأكثر أهمية أن حركة حماس وهى العمود الأساسى فى المقاومة ضد إسرائيل الآن رحبت بالحكم وكذلك السلطة الفلسطينية فى رام الله.

وعربيا كان واضحا أن مصر وهى الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية منذ عام ١٩٤٨، رحبت بالحكم، رغم أنها كانت تتطلع إلى المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار، وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات المحكمة والتنفيذ الفورى لها. وكان ملفتا أيضا للنظر أن الاتحاد الأوروبى رحب بالقرارات وطالب إسرائيل بالتنفيذ الفورى لها. ثم إن غالبية الدول العربية والإسلامية وكل الدول الداعمة للشعب الفلسطينى رحبت بالقرارات، وطالبت بتنفيذها.

الذين لم يعجبهم حكم المحكمة من العرب لم ينظروا إلى حالة الهلع والخوف والغضب التى انتابت غالبية الإسرائيليين بعد صدورالحكم.

نعم بعض الإسرائيليين يرون أن المحكمة لم تطالبهم بوقف إطلاق النار فورا، لكن بعض العرب والغاضبين من الحكم لم ينتبهوا إلى أن بنيامين نتنياهو اعتبر أن مجرد اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية هو «وصمة عار سوف تستمر لأجيال». والوزير الصهيونى المتطرف إيتمار بن غفير اعتبر ما حدث فى لاهاى معاداة للسامية واضطهاد للشعب اليهودى!!، أما زميله الأكثر تطرفا بتسلئيل سموتريتش فقد هاجم المحكمة وقال إن على قضاتها القلقين على حياة الفلسطينيين أن يستقبلوهم فى بلدانهم» وهو لم يلاحظ أن تعليقه ينطوى على جريمة إبادة جماعية بإصراره على طرد الفلسطينيين من أرضهم.على المتطرفين العرب أن يقرأوا حكم محكمة العدل الدولية فى سياقه الصحيح. معظم الغرب منحاز تاريخيا مع إسرائيل، والعرب فى أسوأ أحوالهم فى كل المجالات تقريبا. وإسرائيل تعربد بلا رادع فى المنطقة وتكاد تدمر غزة على سكانها.

ورغم ذلك فإن محكمة العدل الدولية أصدرت بأغلبية ١٥ صوتا ضد اثنين فقط ستة أوامر وقتية بمنع الإبادة أو التحريض عليها وتوفير المساعدات والخدمات الإنسانية للفلسطينيين ومنع تهجير الفلسطينيين، وأن تقدم تقريرا خلال شهر واحد للمحكمة عما تم تنفيذه على أرض الواقع.

صحيح أنه لم يصدر قرار فورى بوقف النار، لكن مجمل القرارات شديدة الإيجابية فى ظل الظروف الدولية والاقليمية الراهنة. الأحكام عرت وفضحت الإجرام الإسرائيلى وحشرته فى ركن ضيق، ولم يدافع عن إسرائيل ــ كما هو معتاد ــ إلا الولايات المتحدة التى قالت إنها يحق لها الدفاع عن النفس وضمان عدم تكرار ما حدث فى ٧ أكتوبر الماضى وإنها لم تلحظ أى جرائم إبادة جماعية!!

المطلوب من الفلسطينيين وكل من يساندهم عربيا وعالميا الاستفادة من النقاط الإيجابية الكثيرة التى وردت فى حكم محكمة العدل الدولية، والبناء عليه لأن الصراعات الكبرى مثل الصراع العربى الإسرائيلى لا تحسم مرة واحدة، سواء بحكم واحد، أو حتى معركة وحرب واحدة، والدليل أنه صراع مستمر منذ عام ١٩٤٨، والأصح قبل ذلك بعقود منذ المؤتمر الصهيونى الأول فى بازل بسويسرا من 27 إلى 30 أغسطس عام ١٨٩٧.

مرة أخرى الصراع طويل ومعقد ويحسم عبر تراكم طويل ومستمر وفى جهات ومجالات متعددة فى القوة المادية والعسكرية والثقافية والاقتصادية.

لو كنا كعرب أقوياء عسكريا، لكنا حسمنا المعركة منذ عام ١٩٤٨، لكن وبما أننا لسنا كذلك معظم الوقت، فليس علينا سوى الاستمرار فى النضال بكل أشكاله الشرعية طبقا للقانون الدولى.

عماد الدين حسين – الشروق نيوز

