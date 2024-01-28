أفضل الممارسات ف التسويق الرقمي .. إصدارة سودانية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

التسويق الرقمي

تزيّن أرفف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 هذا العام بجمهورية مصر، الكثير من الإصدارات السودانية، ومن بينها كتاب بعنوان: “أفضل الممارسات في التسويق الرقمي”، لمؤلفه الدكتور أمين علي عبدالرحمن.

وبدأ المعرض دورته الجديدة وسط إقبال كبير من الزائرين، ويستمر في الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2024، وبمشاركة واسعة من دور النشر ومؤسسات الثقافة والآداب والفنون في عدة دول.

ويقول د. أمين علي مؤلف كتاب أفضل الممارسات في التسويق الرقمي، بأن الكتاب يأتي إضافة للمكتبة العربية والمحتوى النوعي في هذا المجال، وهو نتاج الخبرة العملية المتراكمة والدراسة الأكاديمية والمهنية، ويعرّف بأهم أساليب واستراتيجيات التسويق الرقمي التي أثبتت فعاليتها في تحقيق الأرباح وزيادة مبيعات المؤسسات وأصحاب المنتجات، ويضيف بأن هذا هو عصر القوة الرقمية ويجب استغلاله ليكون لدينا وجود احترافي نستطيع أن نواكب فيه، ونعرض أنفسنا ومشاريعنا ومنتجاتنا بطرق جذّابة.

وأعلنت دار ارتقاء للنشر الدولي والتوزيع بجمهورية مصر، وعبر صفحتها الرسمية بحسب رصد محررة “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي عن مجموعة من الإصدارات الجديدة ومن بينها كتاب: أفضل الممارسات في التسويق الرقمي لدكتور أمين علي، حيث يعتبر أول إصدارة سودانية في مجال التسويق الرقمي، وأعلنت عن تواجد الكتاب في القاعة رقم 2 – جناح رقم (A27).

المصدر – “النيلين“