شاهد بالفيديو.. بعد أن شبهه بــ(الخالة).. طفل مصري يثير غضب الناشط السوداني الشهير جوان الخطيب

أثار طفل مصري غضب الناشط السوداني الشهير محمد الخطيبي, وذلك خلال “لايف” للناشط عبر تطبيق “تيك توك”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد شكى الخطيبي, في بداية حديثه من سهر الأطفال حتى وقت متأخر من الليل. ليستقبل بعدها مداخلة من متابع مصري, رفقة أبنائه الذين أرادوا تحيته ليتفاجأ بأحدهم يصفه بالخالة, وهو ما أثار غضب الناشط السوداني, مما دفعه لإغلاق المحادثة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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