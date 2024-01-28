تركي آل الشيخ: فيلم «فرقة الموت» برعاية موسم الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، أن فيلم «فرقة الموت» سيكون برعاية موسم الرياض، وهو من بطولة الفنان أحمد عز، وعصام عمر، وآسر ياسين، ومنة شلبي، ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وخالد كمال، ورشدي الشامي، وجيهان الشماشرجي.
ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورة من كواليس تصوير فيلم «فرقة الموت»، وعلق قائلا: «صور من تصويرفيلم فرقة الموت برعاية موسم الرياض وGeA».
فيلم “فرقة الموت”، إخراج أحمد علاء الديب، وتأليف صلاح الجهيني في خامس تعاون بينه وبين الفنان أحمد عز بعد أجزاء “ولاد رزق” الثلاثة، وفيلم “الخلية”.
تدور أحداث “فرقة الموت” حول شخصية ضابط “أحمد عز” في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، والذي يكون فرقه للقضاء على سطوة خط الصعيد “آسر ياسين” في مواجهة مباشرة معه، وذلك في إطار أكشن تشويقي، حيث ينتمي الفيلم لنوعيه أفلام الحركة والإثارة.
الشروق نيوز
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