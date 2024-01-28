تكريم نجاة الصغيرة في السعودية.. منى زكي: أبسط حقوق الفنانين الكبار إنهم يختاروا

منى زكي

علقت الفنانة منى زكي، على تكريم الفنانة نجاة الصغيرة، ضمن حفل توزيع جوائز «joy awards»، الذي استضافته عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، الأسبوع الماضي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت: «في رأيي من أبسط حقوق الفنانين الكبار إنهم يختاروا، مش إحنا اللي نقرر ولا نبقى أوصياء عليهم».

ووصفت لحظة تكريم الفنانة نجاة الصغيرة بأنها «لحظة مشرفة كبيرة»، معقبة: «والله قشعرنا لما شفنا مدام نجاة بتتكرم، النجمة العظيمة، دي حاجة تخصهم وبراحتهم، أبسط حقوقهم إنهم يختاروا وملناش دعوة».

وفي سياق آخر، نفت الفنانة المشاركة في أي عمل فني خلال شهر رمضان، قائلة إنها ستحرص على متابعة الأعمال التي يقدمها الزملاء.

وقالت: «أنا إجازة في رمضان، لكن هنستمتع بزملاء كثر، مصر ولادة وعندنا ديمًا فنانين كبار يمتعونا بأعمالهم خلال موسم رمضان».

وحضرت الفنانة نجاة الصغيرة حفل توزيع جوائز«joy awards»، الذي استضافته عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

وشهدت فعاليات الحفل تكريم نجاة، في مشهد قوبل بحفاوة واسعة من جانب النجوم والفنانين والمؤثرين، الذين حرصوا على حضور الفعالية.

الشروق نيوز