قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير بأن توقيعهم إعلان أديس أبابا مؤخرا مع الدعم السريع، لا يمثل وثيقة وساطة أو اصطفاف ثنائي، بل بداية تواصل مع أطراف أخرى للبحث عن مخرج لإيقاف الحرب والتدمير في الوطن ومعالجة الكارثة الإنسانية التي تعصف بأهله. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر الدقير: توقيعنا إعلان أديس أبابا مؤخرا مع الدعم السريع، لا يمثل وثيقة وساطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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