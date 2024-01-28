شاهد بالفيديو.. الناشط “ذو النون” يرد على “البرنس” بقوة: (في قرصان في البلد دي أكتر مني؟ أنا أكبر مكنة ولمن أرفع رأسي البلد كلها بترجف.. انت عاوز تخت رأسي برأسي يا صعلوق يا شماسي؟)

تواصلت الحرب والملاسنات الحادة بين الناشط السوداني الشهير عثمان ذو النون والإعلامي ولاعب كرة القدم السابق محمد المصطفى البرنس.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الحرب كانت قد بدأت بين نجمي السوشيال ميديا خلال بث مباشر “لايف” جمعهما على إحدى منصات تطبيق “تيك توك”.

وتغزل كل طرف في نفسه وفي عدد متابعيه وجمهوره مع إساءة كل طرف للآخر, حيث بدأ البرنس بتأكيده أنه استطاع أن يجمع حوله كل أطياف المجتمع من وزراء وشيوخ وفنانين وفنانات.

ليرد عليه ذو النون خلال حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين وهو يتفاخر بنفسه مؤكداً أنه “القرصان” الوحيد في البلد.

وزاد الناشط الشهير على ذلك في حديثه الذي وجهه للبرنس: (أنا أكبر مكنة ولمن أرفع رأسي البلد كلها بترجف.. انت عاوز تخت رأسي برأسي أنا صعلوق يا شماسي؟)

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)