د.هيثم يؤكد ضرورة استعادة خدمة صيدليات الامدادات للمؤمن عليهم

د. هيثم وزير الصحة المكلف

اكد وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم،ضرورة إستعادة الخدمة الدوائية عبر صيدليات الإمدادات الطبية ، بالإضافة إلى تفعيل العمل المشترك بين إدارات الصندوقين القوميين للتأمين الصحي وللإمدادات الطبية لإدارة الموارد وضمان إنسياب خدمات الإمداد الطبي.

وقطع الوزير لدى تراسه اليوم بمكتبه بالحجر الصحي بورتسودان، الإجتماع التنسيقي لتعزيز خدمات التأمين الصحي بحضور المدير العام للتامين الصحي المكلف د. فاروق نور الدائم يرافقه مدير إدارة الخدمات الطبية د. صديق الطيب ومدير التمويل أ. عبدالله البخيت،بمشاركة المدير التنفيذي للإمدادات الطبية د.شيخ الدين عبدالباقي ومدير الادارة العامة للصيدلة د. نجم الدين المجذوب، ومستشار الطب العلاجي د.عصمت مصطفى،ومدير مكتب الوزير أ. محمد عمر ، بضرورة تقديم خدمات التأمين الصحي المتكاملة بالمستشفيات على أن يتم التوسع في الخدمة تدريجيا وفق الموارد المتاحة،مع العودة لدعم النظام الصحي بالولايات وتخفيف العبء على المواطن، داعياً إلى تضافر جميع الجهود من أجل صحة المواطن.

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