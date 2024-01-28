البرهان: السودان تتعرض إلى “مؤامرة بتواطؤ شركاء إقليميين ودوليين”

أكد رئيس المجلس السيادي لدولة السودان، عبد الفتاح البرهان، أن بلاده تتعرض إلى “مؤامرة بتواطؤ شركاء إقليميين ودوليين”، معربا عن “سعادته بأن تكون الجزائر حاضرة في أي طاولة نقاش أو مفاوضات عربية أو إقليمية”.
وأكد البرهان بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر “تدعم دوما السودان” وأن الشعب الجزائري لديه “تاريخ عريق في الوطنية وفي نصرة القضايا العادلة”.
كما أكد على “التوافق في وجهات النظر مع الجزائر حول العديد من القضايا الراهنة”.
الخبر الجزائرية
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