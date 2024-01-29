بادي يستمع لتنوير حول حصر وتصنيف النازحين بعدد من المحافظات

الفريق أحمد العمدة بادي استمع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لتنوير متكامل حول الجهود التي تعكف عليها اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية في مجال حصر وتصنيف النازحين وتحديد عدد (35) مركز للإيواء بمحافظات الدمازين والروصيرص وباو. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم الأستاذ عمر الشيمي الفكي الشيمي وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية رئيس اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية يرافقه الأستاذ داؤود إدريس داؤود مفوض العون الإنساني بالإقليم عضو اللجنة . ذلك بحضور الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم نائب رئيس اللجنة والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم . المحافظ برئاسة حكومة الإقليم أوضح أن اللقاء إستعرض الترتيبات الجارية بمفوضية العون الإنساني لإجراء مراحل الحصر والتصنيف للمتأثرين بالأوضاع الإنسانية. وأضاف أن الحاكم وجه اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية الى ضرورة إحكام التنسيق مع وزارة الصحة والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والجهات الخيرية والمبادرات المجتمعية وذلك لتجويد الخدمات التي تهم نازحي ولايتي الخرطوم والجزيرة ونازحي المشاكل القبلية والعائدين من دولتي أثيوبيا وجنوب السودان، مضيفاً أن الحاكم أشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية في سبيل توفير المعينات اللازمة لإستقرار المتأثرين بالأوضاع الإنسانية. وأبان أن الحاكم وجه بضرورة أن تضطلع اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية والجهات الأمنية بمهام إحكام إدارة المعسكرات وإبعادها عن العمل السياسي، مبيناً أن الحاكم أكد حرص حكومة الإقليم على دعم قضايا النازحين والمتأثرين لحين عودتهم الآمنة لديارهم خلال المرحلة القادمة. بادي

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