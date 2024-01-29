مدير الانتاج والموارد الاقتصادية بغرب كردفان يتفقد مزارع الخضر بالفولة

قام المهندس عبدالرحمن تحاميد عبدالله المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقصادية بغرب كردفان بزيارة تفقدية لمزارع منتجي الخضر بمنطقة الفَرّش جنوب مدينة الفولة بهدف الوقوف ميدانياً على المنتجات الزراعية والعقبات التي تعترض الانتاج والعمل علي معالجتها.

واشاد سيادته بالإنتاج الوفير للمزارع الذي رفد سوق مدينة الفولة وساهم بقدر كبير في تدني الأسعار بصورة كبيرة .

وقد وعد المدير العام بتقديم المزيد من الخدمات الارشادية والإستشارات الزراعية والمساهمة في توفير المدخلات وفي أولها المبيدات والتقاوي المحسنة.

وأكد تحاميد / على التنسيق مع المنظمات العاملة في القطاع الزراعي بالولاية لإدخال المنتجين في البرامج والمشروعات الزراعية مستقبلاً.

وأوضح ان إدارة وقاية النباتات بوزارة الإنتاج ساهمت بقدر كبير في مكافحة الآفات الزراعية خاصة الجراد مما أدى لزيادة الانتاجية بشكل كبير .

وقال المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الإقتصادية بأن مزارع الخضر في منطقة الَفرٌش تعمل بالري الفيضي وتحتاج للتدخل بعمل الحفائر لتكملة عمليات الري في المستقبل .

من جهتها أشارت المهندس إبتسام تية علي مدير إدارة البساتين بوزارة الإنتاج لوفرة الانتاج على الرغم من الظروف الإستثنائية التي تمُرُ بها البلاد، مبينة ان المساحة الكلية للمزارع تُقدر بخمسمائة فدان وتواجهها مشاكل حقيقية في مقدمتها الآفات الزراعية الري.

واوضحت ان المزارع قد أنتجت العديد من المحاصيل الشتوية الجديدة ذات العائد الإقتصادي الكبير مؤكدة في هذا الصدد العمل على توطين المحاصيل العطرية والتوابل بالمنطقة .

اما ممثل المنتجين الشيخ/ احمد محمد حسين قال المزارعين يعملون بجد رغم شح الإمكانيات مستشهداً بتدني الأسعار بسوق الخضار بالفولة نتيجة للإنتاج الوفير من مزارعهم .

هذا وطالب وزارة الانتاج بالعمل على إنشاء الحفائر لأجل تكملة الموسم الزراعي بجانب إدخال التقانات الحديثة.

اما ممثلة المرأة المنتجة بمزارع الخضر السيدة/ حواء ادم إسحق فقد أكدت علي دعم إنتاج المرأة للسوق والمساهمة في الإستقرار الخضري منادية بتوفير المبيدات الزراعية والبذور المحسنة ورفع الوعي الزراعي للمنتجات .