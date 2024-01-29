ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور

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تألقت ياسمين، بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جاكيت باللون الأسود وتوب بأكمام باللون البني الفاتح، ونسقت معه بنطال باللون الاسود، وحقيبة يد كبيرة الحجم باللون الأخضر،منحتها إطلاله مميزة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.
وشاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بصورة جديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.
وتزينت ياسمين بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات،وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين على خصلات شعرها بتصفيفة انسيابية وناعمة منسدلا عبر أكتافها، ووضعت لمسات من الماكياج والألوان الهادئة والناعمة المتناسقة مع لون بشرتها،مما زادت من جمالها وأنوثتها وجمالها الطبيعي.
صدى البلد
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