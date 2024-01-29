اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور

0 نشر
Asma Osman 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

تألقت ياسمين، بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جاكيت باللون الأسود وتوب بأكمام باللون البني الفاتح، ونسقت معه بنطال باللون الاسود، وحقيبة يد كبيرة الحجم باللون الأخضر،منحتها إطلاله مميزة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وشاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بصورة جديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وتزينت ياسمين بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات،وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين على خصلات شعرها بتصفيفة انسيابية وناعمة منسدلا عبر أكتافها، ووضعت لمسات من الماكياج والألوان الهادئة والناعمة المتناسقة مع لون بشرتها،مما زادت من جمالها وأنوثتها وجمالها الطبيعي.

aedc858085.jpg

صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا