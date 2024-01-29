الذهب يصعد مدعوما بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة

صعدت أسعار الذهب اليوم، مع ارتفاع حدة التوتر في الشرق الأوسط، مما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا.

وعلا الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليصل إلى 2025.99 دولار للأونصة بحلول الساعة (04:03 بتوقيت جرينتش).

كما زادت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة الى 2025.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.91 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 911.18 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 952.33 دولار.

جريدة المدينة