ماراثون ركلات الترجيح يؤهل الكونغو وينهي أحلام مصر

صعد منتخب الكونغو الديمقراطية إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد تغلبه على منتخب مصر بنتيجة (8-7) بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة (1-1) في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت مساء الأحد بدور الـ16 في النسخة المقامة حاليًا في كوت ديفوار.
تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف سجله ميشاك إيليا في الدقيقة 37 وتعادل مصطفى محمد من ضربة جزاء لصالح منتخب مصر في الدقيقة 45+1.وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب محمد حمدي لاعب الفراعنة في الدقيقة 97 بالشوط الإضافي الأول.وتأهل منتخب الكونغو بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية ليضرب موعدًا مع غينيا يوم الجمعة المقبل بعد موقعة ماراثونية في ثمن النهائي.
كووورة
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