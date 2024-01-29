لدي لقائه بالناظر ترك العدل والمساواة تجدد دعمها للقوات المسلحة

جددت حركة العدل والمساواة دعمها للقوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة، وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور ،القيادي بالحركة بابكر أبكر حسن حمدين ان المقاومة الشعبية هي حراك وطني خالص للشعب السوداني لمساندة القوات المسلحة، مضيفاً أن مليشيا الدعم السريع تشن حربها على الوطن و المواطن.

جاء ذلك لدى لقائه بالناظر ترك رئيس الجبهة الوطنية حيث أمن اللقاء على ضرورة التكاتف والعمل الوطني المشترك لمجابهة التحديات التي تهدد البلاد.

واشاد بابكر بالدور الوطني والاجتماعي للإدارة الأهلية بشرق السودان ودعمها لتوجهات الدولة ومشاركتهم القوية في دعم وإسناد القوات المسلحة باعتبارها صمام أمان السودان. سونا

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