تأهل منتخب كوت ديفوار إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد مواجهة ماراثونية ضد السنغال (حامل اللقب) انتهت بفوز الأفيال بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1 في ثمن النهائي. تقدم منتخب السنغال مبكرا في الدقيقة 4 عن طريق حبيب ديالو ولكن المنتخب الإيفواري سجل هدف التعادل بهدف من ضربة جزاء سجله فرانك كيسيه في الدقيقة 76.ولجأ المنتخبان لضربات الترجيح، وسجل للمنتخب السنغالي كاليدو كوليبالي وباب سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأضاع موسى نياكاتيه. وسجل للمنتخب الإيفواري نيكولاس بيبي وكريستيان كوامي وسباستيان هالير وسيرجي أورييه وفرانك كيسيه.وتأهل منتخب كوت ديفوار بقيادة مدربه المؤقت إيمرس فاي الذي تولى المهمة قبل ساعات من اللقاء بعد إقالة الفرنسي جيان جاسكيه إلى ربع النهائي ليضرب موعدا مع الفائز من لقاء مالي وبوركينا فاسو بينما ودع منتخب السنغال حامل اللقب بقيادة مدربه أليو سيسيه. كووورة

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