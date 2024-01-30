شرطة محلية المفازة تفك طلاسم جريمة سرقة تحت تهديد السلاح فى وقت وجيز

مباحث السودان

بمتابعة السيد مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة / مدثر حسب الرسول الخليل وتحت إشراف السيد مدير شرطة محلية المفازة مقدم شرطة / ياسر يعقوب محمد زين تمكنت قوة تابعة لشرطة محلية المفازة بولاية القضارف من فك طلاسم جريمة نهب مسلح وقعت بأحد المشاريع الزراعية بمنطقة المفازة.

وتعود تفاصيل الجريمة الى إبلاغ الشاكي أيمن فتح الرحمن السر مفيداً بتعرض مشروعه الزراعي بمنطقة أم ترمبي شرق المفازة لعملية نهب تحت تهديد السلاح من قبل مجهولين. وعند تلقي البلاغ تم تكوين فريق من شرطة المحلية تحرك على الفور إلى مكان الحادث وعند وصوله عثر على الخفير وبعض العمال بالمشروع وقد تم تقييدهم بالحبال واحتجازهم بواسطة الجناة. وباستجوابهم أفادوا بأن ملثمين مسلحين هجموا عليهم وتعدوا عليهم بالضرب ثم قاموا بتقييدهم واحتجازهم داخل المخزن.

وقد تم جمع المعلومات اللازمة وتتبع الأثر بدقة متناهية واحترافية ومهنية عالية حتى الوصول إلى منزل المتهمين بمنطقة قلبي حيث تم العثور على بعض المسروقات والقبض على المتهمين.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بقسم شرطة المفازة.

*وفي تصريح ( للمكتب الصحفي للشرطة) ثمن السيد مدير شرطة الولاية عملية الاستجابة السريعة بتكثيف عمليات الرصد والمتابعة التي قادت لتوقيف المتهمين في زمن قياسي ووقت وجيز. وأشاد سيادته بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق على أيدي قوات شرطة محلية المفازة مما يؤكد يقظة قوات الشرطة وجاهزيتها لبسط الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات. وناشد سيادته بضرورة تضافر الجهود ومضاعفتها وتنسيقها لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها ومحاربتها وتجفيف منابعها وردع كل من تسول له نفسه العبث باستقرار الوطن وزعزعة أمن المواطن، مضيفا أن قوات الشرطة تبذل جهوداً مقدرة وإسهامات واضحة بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بالولاية لإشاعة الأمن وبسط الطمانينة إنفاذاً للقانون وتحقيق سيادة الدولة بمخلتف أنحاء الولاية، مؤكدا قدرة الشرطة وجاهزيتها للاضطلاع بمهماها وواجباتها على اكمل وجه.

و تفيد متابعات ( المكتب الصحفي للشرطة ) بتوقيف عدد ثلاثة متهمين اتخذت في مواجهتهم إجراءات بفتح بلاغ بالرقم (63/2024) تحت المادة (175)ق ج وتم ضبط المسروقات بحوزة المتهمين وكانت عبارة عن عدد (10جوالات ذرة، وموتور رفع مياه، تلفون تكنو، راديو،2 سرير، و بقرة تم ذبحها بالإضافة لمواد تموينية عبارة عن إعاشة للعمال بالمشروع كما تم الحجز على تكتك تم استخدامه من قبل المتهمين في العملية ومازالت عمليات البحث جارية للعثور على السلاح أداة الجريمة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان