سبعة أعمال كوميدية تنافس بموسم رمضان 2024: غائبون وعائدون.. ولا يزال «الكبير» مستمرًا

يستعد الموسم الرمضانى الدرامى لاستقبال 7 أعمال كوميدية التصنيف، والتى تشهد عودة عدد كبير من نجوم الكوميديا لها مرة أخرى بعد غياب لسنوات.. بينما يرى البعض تراجعًا فى نسبة المسلسلات الكوميدية نظرًا لأنها تمثل 7 مسلسلات من أصل 25 عملاً من المقرر عرضها برمضان المقبل.

يستعد الموسم الرمضانى الدرامى لاستقبال 7 أعمال كوميدية التصنيف، والتى تشهد عودة عدد كبير من نجوم الكوميديا لها مرة أخرى بعد غياب لسنوات.. بينما يرى البعض تراجعًا فى نسبة المسلسلات الكوميدية نظرًا لأنها تمثل 7 مسلسلات من أصل 25 عملاً من المقرر عرضها برمضان المقبل.

ولعل السبب فى تراجع عدد المسلسلات الكوميدية هو غياب عدد من نجوم الكوميديا الذين كانوا يحضرون لأعمال ولكن الحظ لم يكن حليفهم للانتهاء من تحضيرها مثل «محمد هنيدى» والذى كان يحضر للجزء الثانى من مسلسل (أرض النفاق) ولكن المشاكل الإنتاجية التى لحقت بالمسلسل حالت دون الانتهاء من تحضيره بشكل كامل. كما سيتغيب الفنان «أحمد أمين» عن الدراما الرمضانية رغم نجاح مسلسله العام الماضى والذى كان يحمل عنوان (الصفارة) ويغيب كذلك كل من «أحمد فهمى» و«على ربيع».

فى الوقت الذى يتراجع به نجوم الكوميديا المعروفين عن التواجد على الساحة قررت «نيللى كريم» العودة مجددًا للأعمال الكوميدية بعد غياب 4 سنوات عن آخر أعمالها وهو مسلسل (بـ100 وش) للمخرجة «كاملة أبوذكرى». حيث تستعد لخوض السباق الرمضانى بمسلسل (فراولة) والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى عن ابنة حارس عقار تحلم بالربح المادى العالى فتقرر فى كل حلقة أن تمارس مهنة أو خدعة للاحتيال على الناس للحصول على المال بشكل سريع.. وتدور أحداث العمل فى 15 حلقة فقط.

يشارك ببطولة (فراولة) كل من «مصطفى خاطر، شيماء سيف، صدقى صخر وأحمد فهيم»، المسلسل من تأليف «محمد سليمان عبدالمالك» وإخراج «محمد على».

وقد انطلق تصوير المسلسل فى الديكورات الرئيسية بداية الأسبوع الماضى ومن المقرر أن ينتهى المؤلف من تسليم كل حلقاته خلال الأيام القليلة المقبلة.

أما «غادة عادل» فتعود مرة أخرى للكوميديا الدرامية بعد غياب عامين منذ آخر مسلسلاتها (أحلام سعيدة) حيث تقدم مسلسل (لانش بوكس) والذى تقوم من خلاله بدور إحدى ربات البيوت التى تقرر أن تجتمع مع سيدتين أخريين لتكوين عصابة صغيرة للحفاظ على عائلاتهن.

العمل من تأليف «عمرو مدحت» وإخراج «محمد هشام الرشيدى» ويشارك «غادة عادل» البطولة «فدوى عابد، جميلة عوض، أحمد وفيق، هشام إسماعيل وعمرو رمزى».

وقد بدأ تصوير العمل منذ منتصف ديسمبر الماضى، حيث يعمل المخرج على الالتزام بالخطة الزمنية للعمل والتى من المقرر بها انتهاء تصويره بالكامل قبل حلول شهر رمضان.

استمرار «الكبير»

للموسم الثامن يواصل النجم «أحمد مكى» تصوير مسلسله (الكبير أوى) والذى استطاع الحفاظ على الصدارة والمنافسة بين الأعمال الكوميدية لأكثر من موسم رمضانى.. حيث من المقرر أن يشهد الجزء الجديد أحداثًا مختلفة لقصة الأخوة الثلاثة المشهورين «الكبير وجونى وحزلقوم» بالإضافة إلى مواقف جديدة ومشكلات تتسبب بها «مربوحة» التى تقدم دورها الفنانة الشابة «رحمة أحمد».

(الكبير أوى)، الموسم الثامن من إخراج «أحمد الجندى» ويشارك بالبطولة نفس أبطال الأجزاء السابقة «محمد سلام، هشام إسماعيل، بيومى فؤاد» بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف.

وقد بدأ «أحمد مكى» تصوير العمل بالديكور الرئيسى لمنزل الكبير فى المزاريطة منذ منتصف أكتوبر الماضى ومن المقرر استمرار التصوير حتى منتصف فبراير المقبل.

علاقة الأب بأبنائه والجد بأحفاده

يستمر «أكرم حسنى» فى التحضير لمسلسله الجديد (بابا جه) والذى ينتمى لنوعية المسلسلات الاجتماعية الكوميدية حيث يقوم «حسنى» بدور أب يقع فى مشاكل بسبب أبنائه ويلقى العمل الضوء على الصعوبات التى تواجه الآباء خاصة فى عصر التقدم والتكنولوجيا.

العمل يشارك فى بطولته كل من «نسرين أمين، سما إبراهيم ومحمد أوتاكا» وهو من تأليف «وائل حمدى».. وقد بدأ تصوير العمل منذ منتصف ديسمبر الماضى ولكنه تم تأجيله بسبب تغيير المخرج بعد اعتذار «محمد شكرى أبو عميرة» عن العمل وتولى المخرج «خالد مرعى» استكمال اخراج المسلسل.

أما النجم القدير «يحيى الفخرانى» فيقدم مسلسل (عتبات البهجة) والذى ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية الإجتماعية التى تتخللها المواقف الكوميدية، ويشارك ببطولة العمل كل من «جومانة مراد، صلاح عبدالله، عنبة، صفاء الطوخى، سما إبراهيم، هشام إسماعيل ويوسف عثمان».

ويعد العمل عودة لتعاون «الفخرانى» مع المخرج القدير «مجدى أبو عميرة» بعد آخر عمل جمعهما معًا وهو مسلسل (يتربى فى عزو) منذ 16 عامًا.

وتدور أحداث المسلسل حول المواقف التى تجمع ما بين الجد وأحفاده.. وقد بدأ «الفخرانى» تصوير أولى مشاهد المسلسل بداية الأسبوع الماضى.

شيكو فى مواجهة ماجد

قرر كل من الفنانين «شيكو» و«هشام ماجد» أن يقدم كل منهما بطولته الدرامية الخاصة.. حيث يخوض «ماجد» بطولة مسلسل (هو وهى وهم) والذى تشاركه بطولته «أسماء جلال».. ومن المقرر أن يحدد المخرج «خالد دياب» موعد تصوير العمل قريبًا خاصة وأنه مكون من 15 حلقة فقط وأوشك كتاب المسلسل «محمد وشيرين دياب» على الانتهاء من كتابته.

يذكر أن هذا العمل كان قد تعاقد عليه «مصطفى شعبان» قبل عامين ولكنه قام بتأجيله لأكثر من مرة ثم اعتذر عنه ليتحمس له «هشام ماجد» فى النهاية.

ومن جانب آخر يشارك «شيكو» الفنان «كريم محمود عبدالعزيز» فى بطولة مسلسل (خالد نور وولده نور خالد) المسلسل تدور أحداثه حول المشاكل الزوجية فى إطار كوميدى، ويشارك ببطولته كل من «شريف رمزى، آية سماحة، ودنيا ماهر» وهو من تأليف «أحمد عبدالوهاب وكريم سامى».

ويعد هذا المسلسل هو العمل الدرامى الأول للمخرج «محمد أمين» والذى حقق نجاحات كبيرة بالمجال السينمائى، وقد انطلق تصويره مؤخرًا وتتكون حلقاته من 15 حلقة.

روز اليوسف