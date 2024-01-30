القبض على مالك مصنع هارب من 25 سنة سجن

أسفرت جهود قطاع الأمن العام المصري عن ضبط مالك محل أدوات كهربائية مقيم بمحافظة القليوبية، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 50 سنة وكفالات مالية في 42 حكما مستأنفا وجزئيا بتهم تبديد واستيلاء وإيصال أمانة.

كما جرى ضبط مالك ورشة خراطة مقيم بمحافظة الشرقية، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 40 سنة وكفالات مالية في 53 حكما مستأنفا وجزئيا بتهم تبديد واستيلاء وشيك.

وجرى ضبط مالك مصنع للكابلات الكهربائية مقيم بمحافظة القليوبية، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 25 سنة وكفالات مالية في 52 حكما مستأنفا وجزئيا بتهم تبديد، وإيصال أمانة.

كما جرى ضبط مالكة شركة لتوريد المستلزمات الطبية مقيمة بمحافظة الغربية، مطلوب التنفيذ عليها بالحبس 86 سنة وكفالات مالية في 152 حكما مستأنفا وجزئيا بتهم تبديد.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، واتخذت الإجراءات القانونية.

الوطن نيوز