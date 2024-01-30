البرهان بحلفا الجديدة الشعب والجيش في خندق واحد لدحر التمرد

البرهان أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إستمرار القوات المسلحة في معركتها في دحر التمرد بسند شعبي غير مسبوق وقال لدى مخاطبته قوات اللواء 44 بحلفاء الجديدة، ضمن زياراته الميدانية لتفقد القوات، إن الشعب السوداني والجيش معاً في خندق واحد حتى دحر هذا التمرد سونا

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