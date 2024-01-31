اشرف حكيمي ضيع ضربة جزاء .. المغرب يخسر من جنوب افريقيا ويودع الكان

فشل المنتخب المغربي في مواصلة مغامرته في الكان بعدما خسر من جنوب أفريقيا ب 0-2 بعد سيناريو مثير و لتتكرس عقدة البافانا بافانا للأسود في هذه المسابقة.

الركراكي الذي ظل وفيا لقناعاته بالإعتماد على نفس تشكيل المونديال إلا من لاعب واحد وهو أمين عدلي الذي عوض زياش المصاب كان واضحا في تعليماته بالضغط الخانق و المبكر علي المنافس لحسم الأمور و بعدها العودة للخلف مثلما حدث في مباريات دور المجموعات و انتظرنا لغاية د 10 لنسجل أول تهديد بواسطة النصيري إلا أنه اختار الخيار الخاطئ بالتسديد المتسرع.

بعدها أمين عدلي يتوغل داخل المعترك و تسديدته في د 12 تنحرف وتغادر بعد تخويل مسيارها بواسطة اللاعب مفالا دون أن تثمر شيئا رد فعل حنوب أفريقيا كان خطيرا بواسطة اللاعب موكوينا الذي سدد كرة زاحفة في د 16 كادت تخدع بونو الذي أخرجها بصعوبة للركنية.هوغو بروس ركز على تقديم توجيهات للاعبيه باعتماد التسديد عن بعد و الر؛نيات التي أقلقت راحة الحارس بونو? أفضل أداء للاعبي المغرب كان في اخر ربع ساعة إذ انفرد عدلي بآخر مدافع إلا أنه سدد بشكل متسرع و هو على بعد مسافة قصيرة من الحارس ويليامز في د 43 أعقبتها أخطر فرصة للاعب أملاح الذي استلم كرة رائعة داخل المعترك من أوناحي إلا أنه اختار الخيار الخطأ بالتسديد بقدمه اليسرى لتغادر كرته جانبه و معه انتخت الجولة الأولى بالتعادل السلبي و هي أول جولة لا يسجل فيها المغرب في الكان بعدما سجل 3 مرات تواليا في الجولات الأولى في دور المجموعات.مطلع الجولة الثانية شهدت إهدار منتخب المغرب لفرصة حقيقية ? أوناحي دتخل المعرك يستلم في د 50 كرة رائعة من النصيري و يسدد عاليا بعدها طالب الزلزولي بركلة جزاء بعد إعاقة من المدافع مفالا و الحكم السوداني اسماعيل محمود أمر باستكمال اللعب.و في غفلة من دفاع الأسود كرة في العمق و في ظهر العميد سايس تصل في د 57 للاعب إيفيدنيس ماكجوبا و الأخير يهزم بونو ليمنح جنوب أفريقيا هدف السبق . بعدها بدقيقتين الزلولي يجد نفسه في موقع مثالي بعد مرة من أوناحي ليسدد بقوة و الحارس ويليامز يتصدى بشكل رائع.

وتحصل المنتخب المغربي في د84 على ركلة جزاء انبرى لها أشرف حكيمي بعد تدخل تقنية الفيديو لتنبيه الحكم السوداني اسماعيل محمود إلا أنه سددها علي القائم.

متاعب المغرب تضاعفت في آخر الدقائق بطرد سفيان أمرابط ليسجل منتخب جنوب أفريقيا هدف الخلاص و التأهل من ركلة حرة مباشرة سددها موكوينا لم يقو بونو على صدها بعدما استقرت في الزاويج التسعون في مرماه

كووورة