بادي يشيد بصمود وتضحيات القوات المسلحة

حيا الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم، صمود وتضحيات القوات المسلحة وصادق عزمها لدحر المليشيا والمرتزقة وطردهم من كافة ربوع الوطن .

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بإستاد الدمازين كرنفال تخريج الدفعة الأولى من المستنفرين بالإقليم بمشاركة أعضاء حكومة الإقليم ولجنة الأمن واللواء عادل عبدالله أزرق المشرف على اللجنة العليا للإستنفار ودعم القوات المسلحة ولفيف من القيادات الأهلية والشعبية وقادة ورموز المجتمع ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للإستنفار ودعم القوات المسلحة.

وأكد الحاكم أن الجهد مصوب لدعم القوات المسلحة بما يمكنها من الدفاع عن حرمات الدين والوطن، مؤكداً أن العزم معقود على تحقيق وحدة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى الى جانب جمع السلاح ليكون حصرياً بيد القوات النظامية.

ووجه المستنفرين بضرورة الإلتزام بتوجيهات وتعليمات القوات المسلحة بقيادة الفرقة الرابعة مشاة إستعداداً لدحر مؤامرات الأعداء والمتربصين بشجاعة وشرف.

كما وجه المستنفرين بضرورة الوحدة والتماسك والإلتزام بغايات وأهداف الإستنفار، ودعا اللجنة العليا للإستنفار للتوجه لإعداد المزيد من كتائب المستنفرين للإندفاع في الخطوط الأمامية ، كما دعا كافة قطاعات الشعب للإنخراط في كتائب المستنفرين.

ووجه محافظي المحافظات بضرورة المضي قدماً في إعداد وتجهيز كتائب المستنفرين في إطار تفويج المستنفرين من الإقليم لكافة مسارح العمليات دفاعاً عن عزة الوطن، وأكد حرص حكومة الإقليم على دعم ورعاية برنامج الإستنفار إستجابةً لتوجيهات القائد العام لقوات الشعب المسلحة.

وحيا اللواء الركن شمس الدين موسى عبدالله قائد الفرقة الرابعة مشاة، الذكرى العطرة لشهداء معركة الكرامة، وأعرب عن تمنياته بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

وقال إن القوات المسلحة تقاتل في كافة الجبهات بصبر وثبات وصمود من أجل كرامة الشعب السوداني، وأشاد بإستجابة المستنفرين لنداء القائد العام للإنتظام في صفوف القوات المسلحة في معركة الكرامة في مواجهة الخونة والمرتزقة والمأجورين.

وأعلن إستعداد القوات المسلحة لدحر العدو في كافة مسارح العمليات، وأكد أن السودان لن يؤتى من بوابة الإقليم بفضل مجاهدات أسود الفرقة الرابعة والقوات النظامية الأخرى وقوات الجيش الشعبي والمستنفرين وكافة مواطني الإقليم بإداراتهم الأهلية.

ودعا للوحدة والتماسك لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن والمواطنين، ودعا المواطنين للعمل على محاربة الإشاعات التي تروج لها الدوائر المعادية للبلاد، وثمن مواقف حكومة الإقليم واللجنة العليا للإستنفار وكافة قطاعات المجتمع بالإقليم وصادق إلتفافهم حول القوات المسلحة.

الدكتور فرح إبراهيم العقار رئيس اللجنة العليا للإستنفار ودعم القوات المسلحة أشاد بمواقف حكومة الإقليم بقيادة الفريق أحمد العمدة بادي وصادق دعمهم ورعايتهم لبرنامج الإستنفار ودعم القوات المسلحة، وأعلن أن الخطوة الأولى للمستنفرين ستكون بمدينة ودمدني والخطوة الثانية بمدينة أم درمان

فيما اعلنت الأستاذة فواتح النور البشير رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام ممثلة المرأة، إستعداد قطاعات المرأة للمشاركة في مسارح العمليات دفاعاً عن عزة الوطن، وثمنت الجهود المبذولة على مستوى المحافظات في سبيل إعداد الزاد للمرابطين بالخطوط الأمامية.

كما ثمنت مواقف الفريق مالك عقار أير نائب رئيس مجلس السيادة ومواقف الجيش الشعبي وإعلان إنضمامهم للقوات المسلحة في معركة الكرامة، ودعت الى ضرورة إعداد وتخصيص كتيبة للعنصر النسائي للمشاركة في دحر الأعداء.