الشمالية تستعد لتنفيذ أكبر حملة للإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض

رأس وزير الصحة بالولاية الشمالية الدكتور ساتي حسن ساتي اليوم بمباني الوزارة إجتماع حملة المكافحة المتكاملة لنواقل الأمرض والإصحاح البيئي بحضور عدد من مديري الإدارات بالوزارة . وناقش الإجتماع وضع الخطط المناسبة لتنفيذ الحملة خلال شهر فبراير المقبل وشدد الإجتماع على ضرورة إشراك كافة قطاعات المجتمع والمنظمات والفعاليات لإنجاح الحملة والتي تهدف لمكافحة نواقل الأمراض والإصحاح البيئي . وقال وزير الصحة بالشمالية إن الولاية ستشهد أكبر حملة للإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض خلال فبراير المقبل بمشاركة المنظمات والفعاليات والمواطنين مؤكدا العمل على إنجاحها وصولا لبيئة صحية ونظيفة وخالية من الأمراض ونواقلها . وشدد على ضرورة العمل الجاد والمتواصل لإنطلاق الحملة مشيرا إلى أنها ستستهدف المدن والأسواق والمناطق وأسواق التعدين ومواقع. سونا

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