بصور جديدة.. رانيا يوسف تشارك كواليس مسلسل «وبقينا اتنين»

شاركت الفنانة رانيا يوسف، صورا جديدة من كواليس مسلسل «وبقينا اتنين»، بطولة الفنان شريف منير، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
ونشرت رانيا يوسف، صور كواليس العمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلقت عليها: «مسلسل بقينا اثنين، قريبا».
تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.
المسلسل يضم في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم: شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبد العزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
صحيفة الأسبوع
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