خط النار.. البرهان في سنار

البرهان وصل رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى مدينة سنار صباح الأربعاء، وذلك ضمن زياراته وتفقده للمناطق العسكرية. وكان القائد العام في زيارة يوم أمس الثلاثاء إلى الفرقة 11 مشاة بخشم القربة. سونا

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