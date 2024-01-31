جنوب كردفان: مشروع موازنة العام ٢٠٢٤م يركز على الامن ومعاش الناس

كادقلي

عقد مجلس وزراء حكومة جنوب كردفان برئاسة الوالي محمد ابراهيم عبدالكريم واعضاء حكومته بامانة الحكومة مناقشة اعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٤ م .

واكد الوالي في تصريح صحفي ان مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٤م ركزت لثلاثة محاور في مقدمتها الامن ومعاش الناس وفضلا عن تقديم الخدمات بصورة تلبي حاجة المواطن.

واكد بان حكومة الولاية ستفتح الباب واسعا لدخول المستثمرين في شتي المجالات، املا ان يخرج المجلس برؤية مفاهمية تحقق اكبر قدر من الايرادات لتعويض المواطن فيما فقده من العام الماضي.

واشار إلى ان موازنة الطواريء قابلة للمتغيرات حسب الظرف الامنى بالبلاد. معربا عن شكره وتقديره للجان الفنية التي ساهمت في الاعداد.

من جهته اكد مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية عماد عبدالمطلب ان مشروع اعداد الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٤م شارك فيها كافة الجهات المختصة في الوزارات والمحليات والمؤسسات مستفيدين من التجارب السابقة.

وقال ان الموازنة استصحبت معها متأخرات مرتبات العاملين للعام ٢٠٢٣م علاوة على تلمس الخدمات والاهتمام بمعاش الناس عبر فتح منافذ للبيع المخفض وتفعيل الجمعيات التعاونية ومشاركة القطاع الخاص في البنوك والمصارف التجارية للتمويل.

ولفت الى ان موازنة العام الحالي تخلو من التوظيف بل اعتمدت على دعم الشباب والمرأة وتمليكهم وسائل إنتاجية تمكنهم من الاسهام في الدخل وتوسعة المواعين الايرادية.