«في فترة راحة».. بالفيديو .. نجل عادل إمام يكشف حقيقة منع والده من الظهور إعلاميا

كشف الفنان محمد إمام، عن سر غيابه والده عن الساحة الإعلامية والفنية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار اعتزال الزعيم عادل إمام العمل الفني، وكذلك حقيقة الشائعات حول حياته الشخصية.

وقال محمد إمام، في تصريحات تلفزيونية: «ولا في أي حاجة.. ليه نمنعه يظهر والناس بتزوره في البيت.. ومفيش أي حاجة هو واخد إجازة وبيقضي وقته مع الأحفاد ويستمتع بحياته لأن عادل إمام عمل اللي محدش عمله، هو في فترة راحة».

وأضاف محمد إمام: «الناس اللي طلعوا عليا لقب الزعيم الصغير كنت في الأول مخضوض منه، لكن ابتديت اتعود عليه وهي مسئولية كبيرة جدا وخاصة البنات الصغيرة بيقولولي الزعيم الصغنن».

وتابع بأن والده النجم عادل إمام يتابع أعماله وسعيد بنجاحاته قائلا: «مبسوط بنجاحي أنا وأخويا ومبسوط بأعمالنا واجتهادنا، لأننا أخدنا الاجتهاد وحب الشغل منه».

ويشار إلى أن آخر أعمال محمد إمام فيلم أبو نسب الذي طرح بدور العرض مؤخرا.

تفاصيل فيلم أبو نسب

تدور قصة العمل، فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية “على”، الذى يعمل طبيب أطفال، والذى يقع فى حب “داليا” ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسا على عقب، ويجد نفسه متورطا فى سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته وبين عصابة أخرى.

أبطال فيلم أبو نسب

يشارك في بطولة فيلم أبو نسب، كل من: محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

صحيفة الاسبوع