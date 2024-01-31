تخريج مستنفري الكرامة (2) بمعسكر الشهيد عبد الرحمن حسن بالتكر

شهد المدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذ حسن عابدين مناها وقائد ثاني قيادة الفرقة(19)مشاة مروي العميد ركن ياسر الصديق الأمين تخريج مستنفري الكرامة(2) بمعسكر الشهيد عبد الرحمن حسن الفقير بمنطقة التكر- وحدة مروي والذي يضم مناطق(البلل،التكر،إششي،ترج،وإقري) بحضور لجنة أمن المحلية وقائد إستخبارات الفرقة عقيد ركن عادل علي حسن ورئيس لجنة الإستنفار بالمحلية عبد الكريم الفتح ،وعدد من أعضاء اللجنة وبمشاركة جماهيرية واسعة لمواطني المنطقة والمناطق المجاورة.

وأشاد المدير التنفيذي للمحلية بالمستوى التدريبي المتقدم للمستنفرين والكفاءة العاليه للمدربين مضيفا” أن شباب المحلية ضربوا أروع الأمثال في الدفاع والإستبسال عن الوطن تلبية” لنداء القائد العام للقوات المسلحة ووالي الشمالية ليكونوا عينا” ساهرة ويدا” أمينة في الدفاع عن الأرض والعرض.

قائد ثاني قيادة الفرقه (19)مشاة أشار إلى أن المستنفرين يمثلون إضافة كبرى للقوات المسلحه في تأمين وحماية المنطقه مؤكدا” جاهزية قيادة الفرقة للتدريب المتقدم.

من جانبه أكد ممثل اللجنة العليا للتعبئة والإستنفار بالمحلية الفريق عثمان إنجليز أن حدود ومداخل المحلية مؤمنة ومحروسة بالمنظومة الأمنية للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين وقدامى المحاربين والسند الشعبي للمواطنين ضد كل طامع وعميل.

وأكد ممثل الهيئة الشعبية للإستنفار الجنيد محمد أحمد جاهزية المستنفرين والقادرين على حمل السلاح للتدريب القتالي المتقدم من خلال إنتظام معسكرات الكرامة الثانية.

فيما أكد ممثل المستنفرين بالمنطقه د.أحمد بشارة عن جاهزيتهم للذود عن تراب الوطن حتى تحرير كل شبر من التمرد.

بدوره تقدم ممثل أسرة الشهيد عبد الرحمن حسن الفقير بالتكر الأستاذ عبد الرحمن كبير بشكره وتقديره لكل الحضور والمشاركين في حفل التخريج معددا” مٱثر الشهيد داعيا” لمواصلة برامج تدريب وتسليح الشباب وتكوين جبهة عريضة بالمحليات للدفاع عن الولاية.

هذا وإشتمل برنامج تخريج المستنفرين بالتكر على عروض ومناشط عسكرية وإنشاد وطني.

سونا