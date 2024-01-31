شمال دارفور تبحث أمر استئناف عمل البنوك والمصارف

الفاشر

إطلع والي ولاية شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد علي المبادرة التي تقدمت بها منظمة التباشير للعون والتنمية العاملة في المجال الإنساني بشأن إعادة فتح البنوك والمصارف في سبيل تمكين المنظمات العاملة بالولاية من سحب ودائعها المالية توطئة لتقديم الخدمات الإنسانية للنازحين بمراكز الإيواء.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر مكتبه بالفاشر مدير المنظمة أيوب عربي والذي أوضح للوالي المكلف المعاناة التي يواجهونها بسبب توقف عمل البنوك والمصارف.

وكشف مدير منظمة التباشير للعون والتنمية في تصريحات صحافية عقب اللقاء بان الوالي وعد بالجلوس مع مدير بنك السودان المركزي فرع الفاشر والمصارف للتباحث حول كيفية إستئناف العمل في الفترة المقبلة .

واشار عربي إلى اهمية فتح البنوك برئاسة الولاية والمحليات لتسهيل الإجراءات المالية للمنظمات العاملة في المجال الإنساني بصفة عامة ولمنظمته على وجه الخصوص حتى تتمكن من تقديم الخدمات للمتأثرين بالنزاعات والحروب بإقليم دارفور.

وإعتبر عدم توفر السيولة نتيجة لإغلاق البنوك والمصارف قد اثر كثيرآ على تنفيذ المشروعات خاصة فيما يتعلق بدفع إستحقاقات المقاولين والموردين للمواد الغذائية والإيوائية التي تقوم المنظمة بتقديمها للنازحين بمراكز الإيواء.