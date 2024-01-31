إطلع والي ولاية شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد علي المبادرة التي تقدمت بها منظمة التباشير للعون والتنمية العاملة في المجال الإنساني بشأن إعادة فتح البنوك والمصارف في سبيل تمكين المنظمات العاملة بالولاية من سحب ودائعها المالية توطئة لتقديم الخدمات الإنسانية للنازحين بمراكز الإيواء.
جاء ذلك خلال لقائه بمقر مكتبه بالفاشر مدير المنظمة أيوب عربي والذي أوضح للوالي المكلف المعاناة التي يواجهونها بسبب توقف عمل البنوك والمصارف.
وكشف مدير منظمة التباشير للعون والتنمية في تصريحات صحافية عقب اللقاء بان الوالي وعد بالجلوس مع مدير بنك السودان المركزي فرع الفاشر والمصارف للتباحث حول كيفية إستئناف العمل في الفترة المقبلة .
واشار عربي إلى اهمية فتح البنوك برئاسة الولاية والمحليات لتسهيل الإجراءات المالية للمنظمات العاملة في المجال الإنساني بصفة عامة ولمنظمته على وجه الخصوص حتى تتمكن من تقديم الخدمات للمتأثرين بالنزاعات والحروب بإقليم دارفور.
وإعتبر عدم توفر السيولة نتيجة لإغلاق البنوك والمصارف قد اثر كثيرآ على تنفيذ المشروعات خاصة فيما يتعلق بدفع إستحقاقات المقاولين والموردين للمواد الغذائية والإيوائية التي تقوم المنظمة بتقديمها للنازحين بمراكز الإيواء.
وأضاف عربي ان منظمته ستعمل في تقديم الخدمات للنازحين في مجالات المياه ، والإصحاح البيئي، والحماية، والإيواء وأعرب عن شكره وتقديره لكل المنظمات والمبادرات، وللمتطوعين الذين يعملون في ظل الأوضاع المعيشية والأمنية التي وصفها بالصعبة على حد تعبيره من اجل تقديم الخدمات الإنسانية للنازحين بمراكز الإيواء للمتأثرين بالحرب.
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر شمال دارفور تبحث أمر استئناف عمل البنوك والمصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.