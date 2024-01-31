صلاح.. مرحلة التعافي مستمرة

يؤدي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، تدريبات انفرادية ضمن برنامجه التأهيلي بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مواجهة منتخب بلاده أمام غانا في منافسات كأس إفريقيا 2023.

ووضع الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر «إكس» موقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، صورة للدولي المصري أثناء ركضه على ملعب التدريب دون كرة، مع كتابة عبارة: «مرحلة التعافي مستمرة بالنسبة لمحمد صلاح».

وأكد يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، أن صلاح سيغيب عن مواجهتي فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كل من تشيلسي وأرسنال، بسبب استمرار معاناته من الإصابة العضلية التي حرمته من استكمال مباريات منتخب بلاده مصر في كأس إفريقيا.

وأضاف المدرب الألماني: «لن يكون بمقدورنا تسريع عملية تعافي صلاح حتى لا تتفاقم الإصابة. هو الآن في مرحلة التأهيل ولا موعد نهائي لعودته، لكنه لن يشارك مع الفريق في المباراتين المقبلتين بشكل مؤكد».

وودَّع منتخب مصر منافسات كأس إفريقيا 2023 بشكل رسمي، بعد خسارة الفريق الأحد الماضي في دور الـ16 أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

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