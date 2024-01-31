تامر حسني عن فيلم الحريفة: عمل نقلة في البطولة الشبابية

أشاد الفنام تامر حسنى بفيلم الحريفة من خلال ستورى عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:” فيلم الحريفه بيقدم جيل جديد و بیعمل نقله في افلام البطوله الشبابيه كل التحيه لكل ابطاله حبايب قلبي نجوم المستقبل و كل الشكر لجرأة صناع الفيلم و كل اللي تعبوا فيه /فيلم الحريفه يستحق المشاهده بجداااااره ملیون مبروك يا شبااااااب”.
واصل فيلم الحريفة حصد إيرادات موسم إجازة نصف العام، منذ طرحه فى السينما بداية الشهر الحالى.
ويصل فيلم الحريفة إلى ما يقرب من 26 مليونا و690 الف جنيه كايرادات فى هذا الموسم منذ طرحه يوم 4 من شهر يناير الحالي.
صدى البلد
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